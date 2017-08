Genganger fik 10.000 kroner af fuglebrødre

Formand for Frederikssund Borger- og Fugleskydningsselskab, Niels Martin Viuff, var med til at overrække legatet sammen med fuglekongen Erik Elmdahl og næstformand Henrik Gammeltoft, og formanden var glad for at kunne give en håndsrækning.

- Kravene til ansøgerne er blevet skærpet i år, og det er derfor, at vi kun har én kvalificeret ansøger. Nu skal man have et svendebrev og være i gang med at læse videre. Det er fint, for jeg synes, det er en rigtig god idé først at uddanne sig til håndværker og så tage en ny uddannelse, hvor man kan bruge sine færdigheder. Næste år håber jeg bare, at der er flere, der søger vores legater, siger formanden.