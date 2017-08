Susanne Bettina Jørgensen.

Frivillighed er et rigtigt godt supplement

29. august 2017 kl. 14:17 Af Byrådsmedlem (A) og næstformand i Velfærdsudvalget Susanne Bettina Jørgensen, Magnoliavej 20, 3630 Jægerspris

Debat

Frederikssund: På kommende byrådsmøde skal vi behandle sagen om en Frivillighedsstrategi for Frederikssund Kommune. Sagen har været meget længe undervejs, faktisk blev et udkast sendt i høring i det kommunale MED system helt tilbage i efteråret 2016.

Hvorfor har det taget så lang tid? Jo, det har det, fordi der kan være mange holdninger til frivillighed og til, hvor meget man skal »styre« frivillighedsområdet. Frivillige, hvad enten det er på idrætsområdet, børneområdet eller ældreområdet, ønsker som udgangspunkt ikke, at det frivillige initiativ og virkelyst skal bureaukratiseres og sættes alt for meget i faste kommunale rammer.

Der er jo forskel på at være ansat og på at være frivillig, og det skal der blive ved med at være. Ansatte og frivillige har hver deres forudsætninger i forhold til for eksempel løn/ikke løn, uddannelse/ikke uddannelse, forpligtigelser/ikke forpligtigelser og så videre.

Frivillige har brug for at vide noget om: Hvor kan man henvende sig, hvis man vil være frivillig? Hvilke regler er der omkring forsikring? Tavshedspligt og oplysningspligt? Forplejning? Og alt det, der ellers er relevant for lige det område, man ønsker at være frivillig i.

Socialdemokraternes holdning til frivillighed er klar: Frivillighed er godt og vigtigt for vores velfærdssamfund. Det betyder meget, at vi hjælper hinanden og er der for hinanden. Det nedsætter ensomhed og forlænger vores levetid. Men vi har et rigt samfund, hvor vi skal sikre gode arbejdspladser og god uddannelse blandt andet med henblik på at bevare og styrke hele uddannelsesområdet, omsorgsområdet, og serviceområdet (bare for at nævne nogle af de helt nære områder). Så derfor skal frivillighed alene betragtes som et rigtig godt supplement.