Erhvervsvenligheden i Frederikssund er høj - højest i hele Nordsjælland. Foto: Casper Suk Thorlacius

Frederikssund er mest erhvervsvenlig

Frederikssund - 20. juni 2017 kl. 10:48 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Driver man privat virksomhed, kan det være en rigtig god idé at kigge mod Frederikssund Kommune. I hvert fald hvis man skal tro en ny analyse fra Dansk Byggeri, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Analysen viser, at erhvervsvenligheden er steget i flere af de nordsjællandske kommuner, og at Frederikssund er bedst og den tredje mest erhvervsvenlige i hele landet. Til gengæld er Helsingør og Fredensborg blandt de mindst erhvervsvenlige kommuner, viser Dansk Byggeris årlige analyse.

At virksomhederne ikke betaler dækningsafgift, byggetilladelsen bliver hurtigt ekspederet på kommunekontoret, og kommunen holder årlige dialogmøder med det lokale erhvervsliv er bare nogle af de ting, som gør, at Frederikssund er Nordsjællands mest erhvervsvenlige.

- Stort tillykke og et kæmpe skulderklap til Frederikssund, som i flere år har arbejdet med at gøre kommunen erhvervsvenlig. Det lønner sig, og fortsætter kommunen i samme tempo, har den gode chancer for at overhale de jyske kommuner og snuppe førstepladsen til næste år, siger formand for Dansk Byggeri Nordsjælland Jørgen Simonsen.

Den næstbedste kommune i Nordsjælland er Hillerød, som siden sidste år har overhalet hele 25 kommuner og blander sig i toppen som nummer 20 ud af 98 kommuner.

- Det er godt gået, og det er i det hele taget flot, at alle vores lokale kommuner på nær en enkelt har skruet op for erhvervsvenligheden. Egedal og Allerød har ligesom Hillerød taget særligt store skridt i den erhvervsvenlige retning. Tak for indsatsen, jeg håber I fortsætter det gode arbejde, siger Jørgen Simonsen.

Det er derimod gået den forkerte vej for Helsingør, der sammen med Fredensborg er en af landets mindst erhvervsvenlige kommuner.

- Fredensborg har trods den mindre erhvervsvenlige placering på plads nummer 81 ud af 98 kommuner forbedret sig siden sidste år blandt andet ved at sænke dækningsafgiften, og det er trods alt positivt. Jeg kan kun opfordre både Helsingør og Fredensborg til at lære af de bedste, og der er masser af inspiration at hente i fx Frederikssund og Hillrød, siger Jørgen Simonsen.

Landets 98 kommuner bliver målt på 31 parametre om alt fra skatter og afgifter til investeringer i offentlige bygninger og prisen og åbningstiderne på genbrugspladsen.

Billund er Danmarks bedste til erhvervsvenlighed, mens Tårnby er den dårligste.