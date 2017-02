Se billedserie Borgmester John Schmidt Andersen blev afløst på talerstolen af formand for Uddannelsesudvalget Anne-Mette Risgaard Schmidt. I baggrunden ses formand for skolebestyrelsen Niels Brockenhuus og skoleleder Flemming West Clausen. Foto: Casper Suk Thorlacius

Fredag blev festdag på Ådalens Skole

Frederikssund - 24. februar 2017 Af Casper Suk Thorlacius

Med taler af borgmester John Schmidt Andersen (V), formand for Uddannelsesudvalget i Frederikssund Kommune, Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), formand for skolebestyrelsen for Ådalens Skole Niels Brockenhuus samt skoleleder Flemming West Clausen blev de nye samt de renoverede bygninger på Ådalens Skole i Frederikssund fredag officielt indviet, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Borgmesteren og udvalgsformanden roste blandt andet ledelsen, personalet og ikke mindst børnene for, at de i tæt samarbejde har fået en hverdag til at fungere, selv om skolebyggeriet varede længere tid end forventet.

Ligeledes fandt Niels Brockenhuus anledning til at rose alle på skolen for at være »omstilling parate som det hedder i voksensprog« under forløbet.

Flemming West Clausen takkede alle involverede parter fra politikere til embedsmænd, håndværkere og arkitekter for indsatsen og konkluderede, at man nu har en stor skole med alle de fordele, der følger med, samtidig med, at man har et trygt miljø for særligt de mindste elever.

Den musikalske underholdning stod skolens kor sammen med musiklærer Jens Søbæk for, mens 5. og 6. klasserne havde sørget for kage til alle på skolen.