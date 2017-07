De første to etaper af Frederikssundmotorvejen er bygget fra Glostrup til Smørum/Måløv (billedet), og nu vil en ny forening forsøge at skabe et folkeligt og politisk pres for at få finansieret den sidste over 20 kilometer lange etape. Foto: Maj-Britt Holm

Send til din ven. X Artiklen: Forening vil presse på motorvej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forening vil presse på motorvej

Frederikssund - 28. juli 2017 kl. 05:11 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En gruppe borgere og lokalpolitikere har fået nok af, at der er gået otte år siden vedtagelsen af anlægsloven for Frederikssundmotorvejen, uden at den sidste etape er blevet finansieret, selv om der dagligt kører mere end 20.000 biler på strækningen, der er kendt for sine lange bilkøer, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Derfor stifter de onsdag den 16. august klokken 18.30 i Store Rørbæk Forsamlingshus foreningen »FREDERIKSSUND's motorvej Nu«, som skal samle folkeligt og politisk pres for at få landspolitikerne til lommerne.

- Jeg er tilfældigt stødt på ikke-politikere, som siger, at det er uudholdeligt ikke at kunne komme frem og tilbage, fordi vi mangler sidste etape af motorvejen. Som lokalpolitiker må jeg også gøre en indsats. John (borgmesteren, red.) har gjort meget i den nordsjællandske trafikmafia og Hans Andersen som medlem af Folketingets transportudvalg. Men jeg syntes, at der manglede lidt borgerinddragelse på samme måde, som der har været for fjordforbindelsen, forklarer byrådsmedlem Jørgen Bech (V), der er med i initiativgruppen sammen med byrådsmedlem Tom Lysgaard fra Borgernes liste, socialdemokraten Lars Jepsen-Sølvhøj, Venstre-manden Jørgen Olsen samt borgerne Carsten Breum, Casper Kvindebjerg Larsen og Janick Elleholm Jensen, sidstnævnte bor i Egedal.

Jørgen Bech mener, at en af grundene til, at man ikke anlægger mere infrastruktur i Danmark til glæde for vækst og arbejdspladser, er togfonden, idet han peger på, at Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne er med til at binde 25 milliarder kroner til idéen om timedrift for togene mellem København og Aalborg.

Folketingsmedlem Pia Adelsteen (DF), der er tidligere viceborgmester i Frederikssund Kommune og opstillet i Nordsjælland, har ikke meget til overs for et forsøg på at presse landspolitikerne.

- Jeg synes, det er dybt latterligt at lave en gruppe og tro, at det ændrer noget. Det er bare for at promovere sig selv. Som byrådspolitikere burde de vide, at der er vedtaget en anlægslov for motorvejen, og når den ikke er bygget endnu, skyldes det, at vi ikke har kunnet finansiere den. Jeg gør, alt hvad jeg kan, for at fremme motorvejen, og det giver ikke mening, at den nye bro står færdig i 2019, uden at der også er en motorvej, siger Pia Adelsteen.

DF'eren kalder det »forkvaklet sludder« at kæde togfonden sammen med andre infrastrukturprojekter i Danmark. Hun henviser til, at der i fonden er tale om oliepenge, som ifølge et politisk forlig skal bruges til timedrift for togene, men som er løbet ind i problemer på grund af faldende oliepriser.

- Jeg synes, det er rigtig godt, at man presser på for Frederikssundmotorvejen. Men man skal gøre det på et oplyst grundlag. Den eneste grund til, at vi ikke har fundet en finansiering for motorvejen er, at EU har pålagt os et anlægsloft, fordi vi pt. bygger supersygehuse, som æder det hele. Så det EU-venlige parti Venstre kan jo gå den vej og forsøge at påvirke EU, siger Pia Adelsteen, som forsikrer, at hendes ægtemand og partifælle Kim Christiansen, der er medlem af Folketingets transportudvalg, er helt enig med hende.