Foredrag om regnskovens religioner

I juli gik selskabet bag det flot indrettede Fru Bjergs Konditori på hjørnet af Bjergegade og Sct. Olai Gade konkurs og lukkede dørene. Og siden da har lokalerne stået ubenyttet hen - men med alt inventar intakt.

I juli gik selskabet bag det flot indrettede Fru Bjergs Konditori på hjørnet af Bjergegade og Sct. Olai Gade konkurs og lukkede dørene. Og siden da har lokalerne stået ubenyttet hen - men med alt inventar intakt.

Bageriet blev åbnet for lidt over to år siden, og selskabets ejer bagermester Tommy Stenbjerg investerede et millionbeløb i forretning. Det var Stenbjerg selv som begærede selskabet konkurs, har konkursboets kurator tidligere oplyst til Frederiksborg Amts Avis.

Nu peger alt imidlertid på, at konditoriet snart genåbner. For på butikkens dør kan man nemlig læse en seddel, som er underskrevet af »Tommy«, at bageriet genåbner 6. september.

Det skyldes sandsynligvis, at Tommy Stenbjerg alene eller med hjælp fra andre har købt bageriet tilbage fra konkursboet.

Konkursen skete efter to regnskaber med betydelige underskud og en tabt egenkapital.

Årsagerne til de dårlige tal var ifølge selskabets ledelsesberetning i regnskaberne for høje lønomkostninger og det faktum, at butikken ikke holdt åbent om søndagen.

Det var en smule våd kræmmerplads, der torsdag klokken 16.00 åbnede på Smørkildevej i Hillerød, men kort før den officielle åbning klokken 17.00 kom solen frem og badede de første gæster og årets - hele to pengemodtagere - i dejligt varme stråler.

Det var en smule våd kræmmerplads, der torsdag klokken 16.00 åbnede på Smørkildevej i Hillerød, men kort før den officielle åbning klokken 17.00 kom solen frem og badede de første gæster og årets - hele to pengemodtagere - i dejligt varme stråler.

Årets kræmmermarked er det næstsidste Hillerød Kræmmermarked, ikke det sidste, betonede både kræmmermarkedets formand, Claus Andreassen, og borgmester Dorte Meldgaard (K) i deres åbningstaler, inden den første pengemodtager, direktør i Healthy Kids Academy og initiativtager Lotte Hornemann Søjborg blev kaldt op på scenen for at modtage årets kræmmerpris på 10.000 kroner.

- Du og Healthy Kids Academy har gjort en stor indsats for de mange børn, der oplever, at deres vægt påvirker dem negativt både i skole, i deres sociale liv og i deres generelle trivsel. Og jeg håber, I fortsætter med det fine projekt, som betyder så meget for så mange, sagde Dorte Meldgaard.

Derefter kaldte borgmesteren Ib Vilhelm op på scenen. I 27 år har han været frivillig på kræmmermarkedet, hvor han blandt andet har været projektleder. Han blev derfor udnævnt som Æreskræmmer 2017.

Og så var det tid til at præsentere en ekstrapris, idet formanden for Drabantgarden, Ole Christiansen, blev kaldt på scenen, sammen med en garde i fuld uniform. Drabantgarden har nemlig manglet penge til at vedligeholde uniformerne. Fra kræmmermarkedet kom 14.000 kroner, hvilket rækker til to nye uniformer, og herefter kan garden nu igen kalde sig fuldt påklædt.

Kræmmermarkedet lukker torsdag aften klokken 23.00 og er åbent fredag klokken 13.00-01.00, lørdag klokken 10.00-01.00 og søndag klokken 10.00-18.00. Se programmet på Hillerod-marked.dk.

I skrivende stund forudser Dmi.dk tørvejr fredag, en smule regn lørdag formiddag og lidt mere regn søndag eftermiddag. Ellers tegner det til tørvejr og en smule sol.

Man skulle tro den eneste ønskværdige flugt skulle ske ud af et fængsel. Det var imidlertid ikke tilfældet onsdag aften, hvor fire mænd i alderen 18 til 20 år fra Ringsted forsøgte at bryde ind i arresten ved Nordsjællands Politi.

De forsøgte omkring klokken 19 at hoppe over hegnet ind til arresten. Motivet kendes ikke, men politiet mener, at de formentlig ville kommunikere med nogle af de indsatte i arresten. Nordsjællands Politi vil overfor Frederiksborg Amts Avis ikke udelukke, at de unge mænd har tilknytning til bandemiljøet. De fire mænd blev hurtigt fanget af politiet på deres vej ind i arresten og herefter løsladt.

Man skulle tro den eneste ønskværdige flugt skulle ske ud af et fængsel. Det var imidlertid ikke tilfældet onsdag aften, hvor fire mænd i alderen 18 til 20 år fra Ringsted forsøgte at bryde ind i arresten ved Nordsjællands Politi.

De forsøgte omkring klokken 19 at hoppe over hegnet ind til arresten. Motivet kendes ikke, men politiet mener, at de formentlig ville kommunikere med nogle af de indsatte i arresten. Nordsjællands Politi vil overfor Frederiksborg Amts Avis ikke udelukke, at de unge mænd har tilknytning til bandemiljøet. De fire mænd blev hurtigt fanget af politiet på deres vej ind i arresten og herefter løsladt.

1500 deltagere, langt flere end forventet, var torsdag aften samlet på Kalvøen til den første udgave af Frederikssund Stafetten, som Frederikssund Kommune i år afholdt for første gang, skriver Frederiksborg Amts Avis.

1500 deltagere, langt flere end forventet, var torsdag aften samlet på Kalvøen til den første udgave af Frederikssund Stafetten, som Frederikssund Kommune i år afholdt for første gang, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Det er dejligt med så stor opbakning. Jeg håber, at vi i dag har sat gang i en ny tradition - en stor fælles begivenhed, som bidrager til lokal stolthed, sagde John Schmidt Andersen (V).

Det er foreningen Fjordløberne i Frederikssund, som har stået for at arrangere stafetten, og formand Torben Hansen var yderst tilfreds med tilslutningen.

- Vi er meget tilfredse med interessen for at være med. Vi havde et mål, der hed 1000 tilmeldte, så at vi når 1500 er meget flot, siger Torben Hansen, der er formand for cirka 200 medlemmer i Fjordløberne.

Cirka halvdelen af dem var enten med i stafetten som løbere eller med på den gå-rute, som man også kunne melde sig til, eller også gav de en hånd med som frivillige hjælpere ved afviklingen af stafetten.

- Det er uden tvivl det største, vi har prøvet at arrangere i vores forening. Derfor er det også rart, at så mange har ville hjælpe til. Desuden har vi haft rigtig stor gavn af, at mange af vores medlemmer har stor erfaring fra andre løb, vi har arrangeret, som for eksempel Færgelundsløbet eller Sillebro-løbet, siger Torben Hansen.

Klokken 12.24 onsdag anmeldte en 17-årig pige, at hun under kondiløb i Teglstrup Hegn, at hun var sunket i et moseområde til livet og ikke kunne kom op ved egen hjælp, oplyser Nordsjællands Politi.

Klokken 12.24 onsdag anmeldte en 17-årig pige, at hun under kondiløb i Teglstrup Hegn, at hun var sunket i et moseområde til livet og ikke kunne kom op ved egen hjælp, oplyser Nordsjællands Politi.

Episoden skete, da hun kom ud i et moseområde på en strækning i skoven tæt på Esrumvej.

Helsingør Kommunes Beredskab og politiet blev sendt ud til skoven, hvor de efter nogen søgen - både fysisk og elektronisk - i fællesskab frem til pigen, der blev trukket op. Hun var noget forkommen men eller uskadt.

Politiet anbefaler derfor, at man på sin mobiltelefon installerer 1-1-2 app'en, og bruger den ved opkald til alarmcentralen, da det så er muligt at fastlægge positionen meget præcist. Dette vil forkorte tiden til hjælpen kommer frem

Frederiksborg Amts Avis skrev i går, at Hillerød Kommune kunne spare op til to millioner kroner ved at flytte 20 handicappede unge fra den selvejende institution Levuk over til kommunens eget aktivitets- og samværstilbud for vokse på Oasen.

Frederiksborg Amts Avis skrev i går, at Hillerød Kommune kunne spare op til to millioner kroner ved at flytte 20 handicappede unge fra den selvejende institution Levuk over til kommunens eget aktivitets- og samværstilbud for vokse på Oasen.

Mathilde på 18 år er en af de unge, som til dagligt benytter sig af Levuks klubtilbud. Hun var sammen med i alt 60 andre unge, forældre og pædagoger fra Levuk mødt op til byrådsmødet på Hillerød Rådhus for at demonstrere mod forslaget, som bestemt ikke er faldet i god jord. Selv er Mathilde frustreret over hele situationen:

- Folk er bindegale. Vi er ikke spillebrikker. Vi er unge mennesker, pointerer Mathilde, som inderligt håber på, at hun ikke skal skifte fra Levuk til Café Oasen, og hvis hun skal, så overvejer hun at flytte helt væk.

- Det er verdens bedste og fedeste klub. Vi har de fedeste aktiviteter. Hvis jeg ikke kan være her, så vil jeg hellere flytte hjem til min far i Rudkøbing, fortæller hun.

Malene Faurholt, som er mor til Mathilde, stiller spørgsmålstegn ved, om der reelt vil være en besparelse, når regnestykket gøres op. Der er i øjeblikket tre pædagoger til 52 borgere på Oasen, og det er dét, som blandt andet vækker bekymring hos forældrene.

Derudover er Café Oasen et tilbud til voksne, hvor Malene ikke ser en fremtid for sin datter.

- Hvorfor skal min datter på 18 være sammen med en på 50? De er forskellige steder i deres liv, fortæller Malene Faurholt og uddyber med, at der både skal investeres i mere personale og flere aktiviteter for de unge.

En anden forælder, som deler Malene Faurholts frustrationer og bekymringer, er Dorthe Sørensen, som er mor til Tobias på 19 år.

Tobias benytter sig også dagligt af klubtilbudet hos Levuk.

- Jeg er sikker på, at han ikke vil bruge tilbuddet på Oasen, så vil han hellere sidde derhjemme. Han skal jo være enormt selvstændig på Café Oasen, og jeg må indrømme, at jeg er bekymret for, at han bliver ensom, fortæller Dorthe Sørensen.

Ikke nok med at begge forældre er bekymrede, så føler de sig også magtesløse i situationen.

- Vi skal lægge plaster på hele tiden. Det er noget, som går ungerne meget på, og som vi snakker meget om derhjemme, fortæller Dorthe Sørensen.

- Deres udvikling går i stå, hvis de skal være så selvstændige. Der skal være nok pædagoger til at guide dem og tage hånd om dem, som har brug for meget hjælp, siger Malene Faurholt.

Dorthe Sørensens søn, Tobias, som benytter sig aktivt af Levuks klubtilbud, har ligesom Mathilde ikke lyst til at skifte klubtilbud.

- Jeg har mine venner her. De hjælper mig, hvis der er problemer, uanset hvad det er, fortæller Tobias.

Formanden for Sundheds- og socialudvalget, Christina Thorholm (R), er ikke uenig i, at Levuk skaber gode rammer for de unge.

Dog mener hun, at Café Oasen kan tilbyde noget af det samme bare på andre præmisser, og at den aldersmæssige sammensætning godt kan komme til at fungere hos Oasen.

- Det kan virke overvældende. Man skal lave nye grupper med målrettede aktiviteter for de unge, fortæller Christina Thorholm, som samtidig pointerer, at intet er fastlagt endnu.