Fodboldspillere fejrede 100 år

Et bord var domineret helt af æresmedlemmer, som gennem tiden har trukket et læs i klubben, og i sin tale lagde SOIF's formand Kristian Bloch vægt på, at det alle dage har været de frivillige, som har sørget for, at SOIF har kunnet eksistere og udvikle sig ved at rykke nye steder hen i byen, efterhånden som det var nødvendigt.