Floorball-klub har fået deres bid af succesen

- Vi er efterhånden så mange spillere, at vi kæmper lidt med at finde nok trænere. Desuden kan det være svært at prioritere haltiden, fordi der er så mange spillere og hold nu, men vi er selvfølgelig glade for, at folk gerne vil være med, siger Sandie Bagge.