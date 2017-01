Charlotte Nefer fra Frederikssund arbejder fire dage om ugen som hospitalsklovnen Stella. Foto: privat

Flere og flere vil være som Charlotte

Frederikssund - 14. januar 2017 kl. 05:56 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Drømmen om en rød næse og alt for store sko lader til at leve i bedste velgående blandt danskerne. Fredag blev der afholdt optagelsesprøve på hospitalsklovne-uddannelsen, og i alt havde 125 personer søgt ind på uddannelsen, der kun har plads til otte studerende per hold, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Sammenlignet med året før er der tale om en stigning på 20 procent i antallet af ansøgninger.

- Det er det højeste antal ansøgninger, vi har haft de seneste år. Vi er rigtig glade for, at så mange søger ind, for de kommende år får vi brug for flere hospitalsklovne, siger direktør i Danske Hospitalsklovne, Kenneth Øhrberg, med henvisning, at foreningen har indledt et nyt samarbejde med børnepsykiatriske afdelinger landet over.

Charlotte Nefer fra Frederikssund er uddannet skuespiller og arbejder selv fire dage om ugen som hospitalsklovnen Stella på Nordsjællands Hospital i Hillerød, Hvidovre Hospital samt på Rigshospitalet. Hun begyndte selv at arbejde som klovn i 2003, og hun forstår godt, at der er en øget interesse for hvervet.

- Det er et meget givende job. Jeg tror, at vi alle har brug for at betyde noget for nogen, og den følelse får man virkelig som hospitalsklovn. Hvis man som jeg føler, at man gør en forskel, så føler man også, at man selv får noget ud af det, og det tror jeg, der er mange, der tænker på, når de søger ind, siger Charlotte Nefer.