Flere flytter til end fra kommunen

Antallet af borgere, der vælger at krydse kommunegrænsen for at slå sig ned i Frederikssund Kommune er stadig højere end det antal, der vælger at pakke flyttekasserne og vende næsen den anden vej. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Mens 2556 valgte at flytte til kommunen i 2016, flyttede 2346 væk. Dermed fortsætter den positive tendens fra 2015. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.