Teknisk Udvalg har besluttet at give lov til, at flere følger Toldbodens eksempel og åbne boder på havnen ved Føtex. Foto: Elias von Staffeldt

Flere boder på havnen skal give endnu mere liv

Der skal skabes endnu mere liv på havnen i Frederikssund, og derfor har Teknisk Udvalg besluttet at give lov til, at der etableres op til seks nye salgspladser på pladsen foran Føtex, skriver Frederiksborg Amts Avis.

I sommers åbnede ejerne af Restaurant Toldboden som de første en isbod på havnen. Det blev en så stor succes, at man har søgt om og fået lov til igen i år at placere en isbod ved havnebassinet.

Det eksempel håber formand for Teknisk Udvalg, Tina Tving Stauning (S), at flere vil følge.

- Det er bare med at komme ud af busken og søge. Håbet er, at der bliver skabt endnu mere liv på havnen, end der er i forvejen, og det kan blandt andet ske ved, at der bliver skabt endnu bedre mulighed for at drive handel på havnen hen over sommeren, siger formanden.