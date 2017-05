Fjordfestival blev en blandet landhandel

- Jeg synes, det var en vellykket dag. De fysiske rammer var helt i top, og butikkerne og de forskellige foreninger havde gjort meget for, at dagen skulle blive en succes. Der var en rigtig god stemning, og jeg syntes, folk virkede rigtig glade, og det var rart at se, at detailhandlen, foreninger og så videre stod sammen sådan en dag, siger Peter Bo Andersen, der også roser arrangørerne for afviklingen af begivenheden.