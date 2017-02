Se billedserie Blåt er hot, fortæller Claus Bro fra tøjbutikken Monopol.

Festmesse med mod på mode

Frederikssund - 06. februar 2017 kl. 04:45 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rammerne var de samme, men indholdet var i nogen grad skiftet ud, da der søndag for femte gang blev afholdt festmesse på Restaurant Kalvø i Frederikssund, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Præcis som sidste år stod gæsterne i kø, da restaurantens leder Rasmus Rasmussen klokken 11 slog dørene op til seks timer med »alt i fest«. Da den første time var gået, var 200 gæster gået igennem indgangspartiet, og Rasmus Rasmussen forventede, at mindst dobbelt så mange ville møde op.

- Det ligner billedet fra sidste år. Der stoppede jeg med at tælle gæster, da jeg nåede 400, og jeg vil tro, vi når det samme i år, siger Rasmus Rasmussen, hvis messe bød på 12 forskellige stande foruden restaurantens eget indslag.

Til forskel fra sidste år var der dog mere inspiration til moden inden for festtøj at hente.

- Vi har en herretøjsbutik med, og vi har en med, der syer kjoler. Jeg er lidt ærgerlig over, at det ikke har været muligt at få en lokal herretøjsbutik med, men ejeren af den, vi har fået med, har virkelig gjort et stort stykke arbejde og gjort meget ud af sin stand, siger Rasmus Rasmussen.

Bag den stand stod ejer af Monopol i Hillerød, Claus Bro, som havde medbragt et væld af bud på, hvordan en mandlig festdeltager kan ekviperes.

- Jeg synes, at det, der kendetegner herremoden lige i øjeblikket, er, at det er de blå nuancer, der er populære. Man er gået lidt væk fra, at det altid skal være sort, forklarer Claus Bro, der på dagen havde haft flere unge gæster ved sin stand.

- Der har været en del kommende konfirmander forbi. Det er meget forskelligt, hvad de går efter, men generelt kan de godt lide en jakke og en skjorte, så de er pænt klædt på uden at komme til at ligne en lille mand. De vil ligne drenge, der bare er smart klædt på, siger Claus Bro.

Hos Naboen, Pia Nygaard - Sy & Design, var det ligeledes det yngre publikum, som lagde vejen forbi.

Pia Nygaard syer og designer blandt andet kjoler i alle afskygninger, men gør også en dyd ud af at genbruge brugte brudekjoler.

- Jeg tilbyder blandt andet at sy brugte brudekjoler om til konfirmationskjoler. Det har der været en del mødre med deres døtre forbi og spørge ind til. Det er et forsøg på at ramme den her genbrugstrend, for mange har jo brudekjoler, som de ikke skal bruge igen, og som de ikke vil smide ud. På den her måde kan deres døtre få glæde af den, og det er der flere, der har vist interesse for, siger Pia Nygaard.