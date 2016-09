Se billedserie Tredje udgave af landskolonien Jomsborg i Kulhuse siden 1905 er ved at tage form i et arbejde, der udføres med Gerlev-firmaet Bang Nielsen A/S som hovedentreprenør. Foto: Allan Nørregaard

Feriekoloni til over 20 mill. kroner

Frederikssund - 05. september 2016 kl. 05:32 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF, på Frederiksberg bygger ny Jomsborg i Kulhuse til 29 milioner kroner, inklusiv inventar, og der var rejsegilde i fredags for håndværkerne, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Vi er ved at bygge den tredje spisesalsbygning på stedet. De to forrige har vi revet ned. Den sidste var opført i 1974. Gennem de sidste mange år har vi renoveret sovesalene de andre bygninger, og nu var turen kommet til den her. Men vi syntes ikke, at vi ville få valuta for pengene, hvis vi valgte at renovere, blandt andet på grund af det energimæssige. Så vi besluttede, at der skulle en helt ny spisesal, samlingssal, køkken og familieværelser til, forklarer Erik Rasmussen, formand for Landskolonien Jomsborg.

FDF holdt i fredags rejsegilde på bygningen, der lige nu består af gitre af ståldrager og en masse duftende limtræ. Traditionelt har man bygget den slags som et et længehus. Men arkitektfirmaet Cubo, der vandt idékonkurrencen om Jomsborg, har nærmest »skåret bygningen over« i to og vendt de to gavle med kæmpe glasparti på skrå mod Isefjorden og samlet dem med et indgangsparti i glas og med pejs.

- Vi har gjort meget for at komme langt ned i pris, så vi kunne vinde arbejdet. For os er det rigtig vigtigt at få sådan en opgave, fordi det er et spændende byggeri, og Jomsborg er noget særligt, forklarer direktør John Bang Nielsen fra Bang Nilsen A/S, der har hovedentreprisen og har inviteret en række andre lokale håndværksfirmaer med til at lave arbejdet.