Ferieaktivitet gav store oplevelser

Frederikssund - 15. juli 2017

Der skal handles, og det skal gå hurtigt. En person er faldet bevidstløs om, og overlevelse kan være et spørgsmål om sekunder og hurtig handling.

- 30 tryk og to indblæsninger. I skal trykke til på brystkassen, så i hører et knæk. Så har i brækket brystbenet, og I kan massere hjertet. Så trykker i 30 gange i et tempo så det passer med Bee Gees' Stayin' Alive. Kender I den?, spørger brandmand Thomas Pedersen fra Frederiksborg Brand & Redning i Frederikssund.

- Vi kender Justin Bieber, lyder det kækt fra 11-årige Basit Mohamad.

Denne uge har han og 12 andre børn fra lokale flygtningefamilier været en del af en alternativ sommerferieaktivitet arrangeret af Frederiksborg Brand & Redning, SSP Frederikssund og familiekonsulenterne i Frederikssund Kommune, hvor deltagerne blandt andet har lært, hvordan man slukker ildebrande, hvordan man kan redde liv, hvis uheldet er ude, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Det har været fedt. Hvis jeg ikke havde været her, havde jeg bare siddet derhjemme. Her er man sammen med andre, og man lærer nogle meget vigtige ting. Det har været en sjov oplevelse, og det fedeste var at slukke ild, siger 14-årige Abdulsamih Almahli, som bor i Jægerspris.

Lige så stor en oplevelse synes 13-årige Ali Masoud fra Frederikssund, det har været at være brand i sin sommerferie.

- Det er rigtig godt, for nu ved jeg, hvad jeg skal gøre, hvis der for eksempel sker noget derhjemme. Men det er også rigtig godt, fordi jeg lærer sproget, når jeg er her. Det er vigtigt, siger han, som går med seriøse overvejelser om, hvorvidt han skal være brandmand, når voksenlivet kalder.

Da arrangørerne såede de første frø til den alternative sommerferieaktivitet, der i særdeleshed er rettet mod unge med flygtninge baggrund, var man usikre på, hvor stor interessen ville være.

Da tilmeldingen blev givet fri, blev pladserne dog revet væk, og det kom som en glædelig overraskelse.

