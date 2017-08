Farvens lyrik i kunsten

Kunstneren fortæller, at hun fra naturen hånd er udstyret med et optimistisk sind, og at det er hendes ambition at give denne optimisme videre til andre gennem farvens lyrik og billedernes fortællinger.

- Jeg bevæger mig i mine billeder som en linedanser mellem det figurative og abstraktionen, isolerer elementer fra deres oprindelige omgivelser, prøver at finde det abstrakte i det konkrete, og for hele tiden at udfordre mig selv og holde balancen er det vigtigt for mig at gøre mig nye tanker om tingenes sammenhæng, læse filosofi, rejse, se andre kulturer, andre himmelstrøg, forklarer Jytte Loehr i en pressemeddelelse.