Charlotte og Jens Winther, Bredagergaard, Onsved ved Skibby, holder åbent hus som led i det landsdækkende arrangement Åbent Landbrug søndag den 18. september.

Familien Winther inviterer indenfor på Bredagergård

Frederikssund - 14. september 2016 kl. 05:37 Af Jakob Markert Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I forbindelse med det årlige Åbent Landbrug-arrangement på søndag den 18. september inviterer Charlotte og Jens Winther indenfor på Bredagergård, Bredagervej 13, Onsved, 4050 Skibby fra klokken 10-16, skriver Frederiksborg Amts Avis.

På dagen kan man opleve malkerobotter, der kan malke koen uden landmandens tilstedeværelse, tage en traktortur over gårdens marker og måske endda komme hjem med et traktorkørekort. Desuden kan man gå på »majswalking« igennem gårdens høje majsmarker. På dagen vil der også være mulighed for at købe kaffe og kage på gården, ligesom der vil være mulighed for at smage på en burgerbøf lavet af kød fra gårdens egne køer.

Charlotte og Jens Winther glæder sig meget til at vise gården frem for alle interesserede og håber derigennem at kunne give et indblik i livet som landmand.

- Hvis du bor inde i byen og har et kontorjob fra 9-16, så er det ikke sikkert, at du kan forestille dig, at min mand hver dag står op klokken seks om morgenen og arbejder uafbrudt til klokken 22 om aftenen. Det er hårdt arbejde, forklarer Charlotte Winther.

Sidste år vurderede Landbrug & Fødevare, der er koordinator for Åbent Landbrug-dagen, at flere end 118.000 danskere deltog i et af arrangementerne.

Deltagelse i søndagens arrangement er gratis.