Familie lå og sov så tyv tog benene på nakken

Frederikssund - 09. januar 2017 kl. 12:42 Af Elias von Staffeldt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En eller flere tyve blev tilsyneladende så overraskede over, at nogle af beboerne var hjemme, at de opgav ævret, da de ville bryde ind i en villa på Englystvej i Frederikssund mellem fredag klokken 22.15 og lørdag morgen klokken 05.

Politikommissær Henrik Sejer oplyser til Frederiksborg Amts Avis, at den mandlige anmelder har fortalt til politiet, at en stige stod op ad husmuren på bagsiden, og at denne er blevet hentet bag huset og stillet op mod husmuren.

Anmelderen har ydermere fortalt politiet, at hans bil er på værksted, ligesom at resten af familien var gået tidligt i seng, og derfor har de ukendte mænd tilsyneladende troet, at der var fri bane.

Stigen stod placeret mod et værelse, hvor der lå nogen og sov, og da der ikke var gardiner, kunne gerningsmanden kigge ind og se at der altså var nogen hjemme, hvilket tilsyneladende har fået ham og eventuelle medsammensvornme til at droppe deres ugerning.