FOA demonstrerede ved borgermøde om budget

Den mulighed benyttede blandt andet medlemmer af FOA, der kom for at ytre en kritik af de bebudede besparelser på social- og sundhedsområdet. Hele torsdagen op til borgermødet havde FOA-medlemmerne siddet på Torvet for at strikke lapper, der efterfølgende blev overrakt til borgmesteren på mødet, hvor medlemmerne gik med lapperne i en lang kæde, som de overrakte borgmesteren for at demonstrere mod forslaget.