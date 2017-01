Bus 65E vil fremover også køre mellem Bymidten i Skibby og Hillerød, efter at et enigt miljø- og trafikudvalg i Region Hovedstaden stemte for at bevare bussen. Foto: Elias von Staffeldt

Enigt udvalg har truffet beslutning om bussens skæbne

Det bliver fremover også muligt for borgerne i Hornsherred at køre med buslinje 65E til og fra Hillerød. Det ligger fast, efter at Miljø- og Trafikudvalget i Region Hovedstaden på sit møde tirsdag enstemmigt besluttede at stemme imod administrationens forslag om at nedlægge ruten, skriver Fredriksborg Amts Avis.