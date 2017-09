Foto: Hans-Jørgen Johansen

Eneste bud på pleje af bro afvist

Frederikssund - 14. september 2017 kl. 04:28 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vejdirektoratet mangler fortsat at finde ud af, hvem der skal stå for driften af Kronprins Frederiks Bro i Frederikssund pr. 1. januar 2018, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Da fristen for at byde på opgaven udløb i begyndelsen af juli, forelå ét bud, som direktoratet efterfølgende granskede og i sidste ende valgte at sige tak, men nej tak til.

- Vi har valgt ikke at tage i mod det ene bud, fordi det lå væsentligt højere end vores bygherre-overslag, siger områdechef i Vejdirektoratet, Michael Ebbesen.

Han oplyser, at man i øjeblikket er i dialog med byderen.

- Vi søger først en forhandling med byderen, som vi fortsat er i dialog med, men hvis vi ikke kan nå til enighed, kan vi stadig nå at sende opgaven i udbud igen, siger Michael Ebbesen, som dog er sikker på, at Kronprins Frederiks Bro også vil være fuldt funktionsdygtig efter nytår.

- Vores deadline for, hvornår vi skal have en aftale på plads, er indrettet, så vi ved, at vi er fuldt mekaniseret den 1. januar. Det er jeg sikker på, vi når, og derfor får det heller ingen konsekvenser for driften af broen, at vi i øjeblikket ikke har en aftale på plads, siger Michael Ebbesen.

Kronprins Frederiks Bro skal som led i en forsøgsordning fjernstyres fra 2020, men om det kan være årsag til, at kun én har budt på at løse opgaven frem til, at forsøgsordningen implementeres, tør områdechefen ikke spå om.

- Vi har fået ét bud, og det er det, vi handler ud fra, siger Michael Ebbesen.