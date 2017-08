Endelig nye erhvervsuddannelser

Det handlede nemlig ikke kun om at finde det rigtige lokale og møde de nye kammerater i pavillioner, der i løbet af tre måneder er stillet op i den nordlige ende af campus ved siden af handelsskolen Knord. Nej, Frederikssunds borgmester John Schmidt Andersen var søreme også mødt op og sammen med ham en stor flok politikere, embedsmænd og uddannelsesledere for at fejre nyskabelserne i Frederikssund med taler, rundvisning og pressedækning.

Det danske arbejdsmarked mangler kloge hænder, og det bliver værre i de kommende årtier. Derfor gælder det om at få flere til at vælge en erhvervsuddannelse. Et af midlerne er at rykke erhvervsskolernes tilbud tættere på, hvor de unge bor.

- Det glæder mig meget at stå her i dag og se på alle jer unge mennesker, der har valgt at begynde på en erhvervsuddannelse. I har truffet et rigtig godt valg. I byrådet prioriterer vi erhvervsuddannelser højt. Vi har arbejdet længe på at få flere erhvervsuddannelser til Frederikssund. Derfor er det en ekstra stor glæde for mig som borgmester og for resten af byrådspolitikerne, at vi nu er nået til første skoledag nogensinde på tre nye erhvervsskoler her på Campus, sagde John Schmidt Andersen fra trappetrinnet til de 70 nye studerende, som sammen med Knords elever holdt til nede bag politikere og embedsmænd, der stod i forreste række.