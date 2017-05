Se billedserie Jakob Faarvang og Anne-Line Lyngsø gør klar til at stikke til søs i deres Nacra17-båd. Foto: Casper Suk Thorlacius

Elitesejlere lagde fra land

Frederikssund - 19. maj 2017 kl. 05:05 Af Casper Suk Thorlacius

Sig navnene Sebastian Fleischer, Christian Peter Lübeck, Lin Ea Cenholt og Anne Marie Rindom og de fleste med forstand på sejlsport på eliteniveau vil nikke genkendende. De fire sejlere har repræsenteret Danmark med et hav af internationale stævner, og sidstnævnte tog en bronzemedalje med hjem fra OL i Rio i 2016. De fire er sammen med omtrent 40 øvrige sejlere under Dansk Sejlunion samlet i træningslejr ved Frederikssund Lystbådhavn, hvor de ankom onsdag og træner på fjorden til og med fredag, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Frederikssund Sejlklub har stået for store dele af praktikken omkring opholdet, og formand Lotte Moselund er stolt over, at man har så prominente navne på besøg.

- Det gavner både klubbens omdømme, og vores unge medlemmer, som er helt oppe på tæerne over, at landsholdet er her. Det er jo de unges idoler, siger Lotte Moselund.

Hun var sammen med borgmester John Schmidt Andersen (V) torsdag taget på havnen for at se sejlerne gøre deres 49'ere, Nacra17 og mange andre bådtyper klar til at stikke til søs.

Frederikssund Kommune har blandt andet åbnet Frederikssund Hallen op for sejlerne, som har overnattet der, samt lagt plader ud flere steder, så bådene let kunne sættes i vandet.

- Det er da fantastisk, at de har valgt at være i Frederikssund. Det er god reklame for kommunen, og det giver os mulighed for at vise vores havn og øvrige natur frem, siger borgmesteren.

Sejlerne er også at finde på havnen fredag, hvor sejlinteresserede kan se både og sejlere i aktion.