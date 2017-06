Elever skabte løsninger på tværs af uddannelse

Det er femte år, campen bliver afholdt, og fjerde år, at elever fra begge uddannelsesinstitutioner samarbejder om det. I år var det Frederikssund kommune og jobcentret, der havde udstukket rammerne for elevernes arbejde, som dermed tog afsæt i problematikker, som de ansatte i jobcentret jævnligt oplever.

De havde sammen arbejdet med emnet, »Hvordan får man flere frivillige engageret i integrationsarbejdet«, og det havde de altså gjort så godt, at de blev udvalgt til at være blandt de bedste.

- Vi har tre hovedpunkter. 1. spred budskabet. 2. inddrag de unge. 3. lav nogle aktiviteter, som de unge vil være med til. Vi har blandt andet forslået, at man kan være mere synlige på de sociale medier, hvor de unge færdes, og på den måde kunne man gøre mere ud af at oplyse om arbejdet, siger Gabriella Pearce.

- Vi synes, man skal sørge for, at der bliver lavet nogle aktiviteter, som de unge har lyst til at være med i, for vi synes, det er vigtigt, at de unge med en anden baggrund end dansk, får nogle gode danske relationer, siger Isabella Thorsgaard Lausten.