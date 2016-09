Se billedserie Foto: Kim Rasmussen

Elever satte fokus på den sunde madpakke

Frederikssund - 02. september 2016 kl. 05:59 Af Elias von Staffeldt

To 7. klasser fra Ådalens Skole i Frederikssund lavede torsdag mad til 130 elever fra de fire 2. klasser, en specialklasse samt en tale-læse-klasse som en del af den årlige »Madpakkernes dag«, der en kampagne lanceret af Schulstad. Kampagnen har til formål at sætte fokus på sunde og varierende madpakker, og at madpakker kan være andet end leverpostej og spegepølse.

Derfor havde madkundskabslærer Sanne Klonaris torsdag to af sine klasser i gang med at lave middag til de yngre elever, og menuen bød blandt andet på clubsandwich, bulgursalat, rugbrødsklapper med kartoffelcreme, ristet rugbrød med hokkaidopesto og frugtspyd og gulerodskage til dessert.

Samtidig er målet at få de yngre elever til at finde ud af, at sund mad sagtens kan smage godt, ligesom at 7. klasserne får en indsigt i, hvordan man laver sund mad, og hvilke råvarer der er gode at bruge.

- Det er min fornemmelse, at det i dag er mere sjældent, at børn er med i køkkenet. Der er intet galt med klassiske madpakker, men vi vil gerne inspirere børn og forældre til at spise mere varieret i madpakken, siger Sanne Klonaris.