Frederikssund Bibliotekerne afholder læsefestival til efteråret. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Efteråret står i læsningens tegn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efteråret står i læsningens tegn

Frederikssund - 14. juli 2017 kl. 08:29 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når efteråret trænger sig på, går Frederikssund Bibliotekerne for første gang i luften med læsefestivalen »Ord over fjord«, som skal sætte fokus på vigtigheden og ikke mindst glæden ved at læse. Både for sig selv og for andre, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Vi gør det for at sætte mere fokus på læsning. Det er så vigtigt at læse, og hvis man vant til det, er der meget, så som uddannelse, som bliver lidt lettere. Desuden er det vigtigt for os, at vi kommer ud i hele kommunen, så det ikke kun er noget, som foregår på bibliotekerne, forklarer chefbibliotekar Kirstine Lundsgaard, som tilføjer, at der er fokus på litteratur generelt og ikke kun for eksempel skønlitteratur.

Festivalen indledes den 28. august i byrådssalen i Frederikssund og fortsætter de følgende måneder med diverse arrangementer fordelt over hele kommunen.

Formand for Frederikssund Kommunes Fritidsudvalg, Morten Skovgaard (V), er da også godt tilfreds med bibliotekernes initiativ.

- Det er nyt og spændende, og jeg håber, at rigtig mange vil bakke op om det, og at det kan inspirere flere til at læse, siger han uddyber:

- Jeg synes også, det er vigtigt at læse. Jeg har selv læst for mine børn, fordi jeg som forælder synes, det er vigtigt. Vi lever i et vidensamfund, og derfor er det en kæmpe fordel, hvis man som barn er vokset op med bøger og læsning, og jeg bifalder initiativet, siger Morten Skovgaard.

Det fulde program er klar den 15. august.

Hjemmesiden www.bibliotekerne.frederikssund.dk/ordoverfjord vil desuden løbende blive opdateret.