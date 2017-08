Havnefoged Jeppe Sonne holder fredag indvielsesfest for det nye klubhus på Marbæk Lystbådehavn. Foto: Casper Suk Thorlacius

Efter to års ventetid: klubhus klar til indvielse

Frederikssund - 25. august 2017 kl. 08:16 Af CAsper Suk Thorlacius

195 festklar gæster indtager fredag klokken 16.30 Marbæk Lystbådehavn, hvor der i den grad er grund til at hæve glassene og ønske stort tillykke, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Fredag bliver nemlig dagen, hvor havnefoged Jeppe Sonne endelig kan byde velkommen til havnens nye klubhus.

Det oprindelige klubhus, hvor blandt andre Marbæk sejl- og motorbådsklub holdt til, brændte ned til grunden for to år siden.

Det efterfølgende år brugte havnefogeden på at få de nødvendige byggetilladelser, hvorefter det tog yderligere et år at bygge det nye klubhus.

De to år, der nu er gået, har været frustrerende for både Jeppe Sonne og brugerne af klubhuset, som i perioden har været »hjemløse«, og derfor er glæden over endelig at kunne indvie det nye hus også enorm.

- Det bliver en stor dag, og jeg er rigtig godt tilfreds med resultatet, siger Jeppe Sonne, som i dag er vært ved indvielsesfesten, som begynder klokken 16.30 med tale af borgmester John Schmidt Andersen (V), hvorefter der serveres mad og drikke for de indbudte gæster.

Jeppe Sonne oplyser, at han i fremtiden vil leje klubhuset ud, hvis der er nogle, der skal holde fest med plads til mange mennesker.

Der er plads og service til 80 personer i klubhuset, som kan lejes for 4500 kroner for et døgn ved henvendelse til Jeppe Sonne på telefon 21276620.