Efter nabostrid: Død hund fundet med haglprojektil i sig

Et veloplagt revy revyhold får i en anmeldelse i Frederiksborg Amts Avis/Sjællandske Medier maksimumbedømmelsen seks stjerner for at servere 20 rappe bud på, hvorfor man ikke behøver at gå rundt og surmule om sommeren.

Anmeldelsen har denne ordlyd:

Bornholmerne har deres folkemøde. I nogle dage hvert år får de chance for at fornemme, hvad der rører sig, og hvad der debatteres uden for øen. Et stort show på en stor ø, der giver publikum mange muligheder for at finde frirum til at slappe af, når debatterne bliver for indspiste og meningerne for forudsigelige. I Græsted har man ikke noget stort folkemøde. Man har en revy, som i ydmyge og hyggelige rammer, år efter år kan forlænge sommeren uden at give publikum mulighed for at finde frirum til at slappe af mellem numrene.

I år er det rent galt med publikums muligheder for at finde frirum. I alt 20 små og store numre fyres af med præcision og i tempo, der river publikum med fra start. Den samlede spilletid nærmer sig et par timer, men i kroens hyggelige atmosfære flyver tiden af sted.

I år har revyen fået titlen »Hvor galt ka' det gå?« Svaret må lyde »Intet går galt«.

For første gang i Græsted Revyens lange historie er det en revy, hvor publikum skal være mere end almindelig skarpsindig for at finde »fyld« eller overskudsstof fra landets store revyer, som formentlig har bedre muligheder for at honorere deres tekst- og idé-leverandører end de har på kroen, hvor revyfolkene spræller, fordi pionerånden stadig lever.

Drømmeholdet

De fire skuespillere på scenen er »drømmeholdet fra 2012« - det hold, som tog Græsted og alle revyelskere på det omliggende fastland med storm, da revyen under titlen »Undskyld Vi Roder« vendte tilbage til barndomsbyen efter et par års pause: Krofatter og revydirektør René Richardt himself sammen med John Batz, Troels Malling og Christine Exner - instrueret af Gordon Kennedy, der også har leveret nogle af revyens tekster - samt ikke at glemme revyens big band, trioen Late Night Orchestra med kapelmesteren Henrik Schrøder, der har været med lige siden revyens fødsel i 1993. Uden musik ville det hele gå galt, for sangnumrene skal sidde lige i øjet og ører, og det gør de igen i år.

Listen over emner, der kan laves revy og satire over, må være uendelig lang. Kunsten er at udvælge dem, som publikum også føler er værd at bruge tid og penge på en sommeraften, hvad enten det nu er her i slutningen af juni - eller når sæsonen for denne revy, der har den længste spilletid af alle landets revyer, slutter med udgangen af september. På det punkt kan det gå grueligt galt, men det gør det ikke.

Tag for eksempel første sketch efter Carl-Erik Sørensens åbningsvise, der har givet revyen titel.

»Forgyldt« hedder nummeret (skrevet af Kjærby & Christoffersen). Hvor tragikomisk det end er, kan der kun grines af det søde liv, som fyrede topchefer - her spillet af René Richardt og Christine Exner - kan få, når de kører store selskaber så meget i sænk, at de fyres med et gyldent håndtryk. Og hvor surt må det ikke være for den direktør - her spillet af Troels Malling - som må blive i jobbet, fordi hans selskab bliver ved med at give overskud.

Chrisine Exner er i front med et par indslag med tidløst indhold. Der er den om kvinden, der tør stå ved sin alder som 55-årig, i modsætning til de medsøstre, der bruger botox og andre påfund for at virke yngre og yngre (»hvis trenden bliver ved, ender det med, at vi går i vores mor igen«). En anden handler om erotik - som den må udfolde sig for debuttanter eller på plejehjemmet med eller uden støttestrømper og efter indtagelse af Viagra piller. Vi møder også en opdateret udgave af Twisterne, hvor der ind i mellem lumres. Ellers foregår komikken primært i de øvre regioner.

I den tidløse afdeling får vi også John Batz og René Richardt, som i tv-programmet »Tips for enlige mænd« giver mandlige seere gode råd om, hvordan man kan leve som enlig. Søs og Kirsten kunne ikke have gjort det bedre i deres mandeparodier.

Flere kunne nævnes, men ellers er i de øverste regioner, at man finder komikken i revyens glansnumre, som der er flere af.

»En Greasy Affære« (skrevet af Gunvor Bjerre og René Richardt), er en oplagt kandidat til titlen »årets revynummer.« Christine Exner lader sig i rollen som Mette Frederiksen føre af Kristian Thulesen Dahl fra DF. Det er svært at se, hvem der lader sig forføre. Amorinerne fylder scenen, mens de to partiers logoer smelter sammen i et hjerte, og de synger »Jeg er din, jeg er din, Løkke er til grin«.

En anden kandidat til den titel er nummeret Identitetstyveri- skrevet af instruktøren, hvor de medvirkende skifter stemmer og identitet, når de får rørt ved en anden persons nøglekort til nem-ID. Det er et nummer, det må have krævet meget tid og meget samarbejde med teknikerne at indøve, for replikkerne kommer skiftevis som indspillede effekter, som skuespillerne mimer til, og som levende ord fra deres munde. På intet tidspunkt går timingen gal. Det er kun i det virkelige liv, når hackere får fri adgang til bankkonti og fortrolige oplysninger, at identitetstyveri ikke er noget at grine ad.

Som et apropos til en af de evindelige politiske diskussioner i Danmark, har Carl-Erik Sørensen skrevet nummeret Skat, der indleder 2. afdeling efter et pompøst præludium spilet af Henrik Schrøder. Her møder publikum René Richardt forklædt som præst i færd med at bisætte Lille Skat, der efterlader sig ni ministre og nogle efterslæb svarende til seks-syv storebæltsbroer.

Inden pointerne har bidt sig fast er Troels Malling og René Richardt i gang med et nummer om amerikanske præsidenters brug af parykker og tupéer. Vi får mere politik om Lars Løkke og Thyra Frank - i en monolog med John Batz om rummelighed, som handler om at hjælpe andre mennesker, og hele holdet er på banen med hitmageren Gulddrengens bud på sange om politiske emner, fx Morten Messerschmidts kreative måde at bruge EU-midler på, Brexit og Lars Løkkes udfordringer, inden der kan grines færdigt over gensynet med John Batz og René Richardt som tryllekunstnerne Cosmo & Caroli. Traditionen tro kan revypublikummet i Græsted også synge med på et potpourri med populære popmelodier, i år et udvalg af Shu Bi Duas sange.

Græsted Revyen har gjort det endnu en gang. Igen er forestillingen og aftenens traktement fra køkkenet alle pengene værd.

Seks stjerner, flere kan ikke gives.

En 67-årig mand fra Hornbæk måtte tirsdag eftermiddag en tur på skadestuen og behandles for de stiksår han pådrog sig, da han og hans 51-årige udlejer kom i håndgemæng på en adresse på Villingebækvej, hvor den 67-åroige bor og har lejet et anneks på grunden ud til den 51-årige.

De to kom i håndgemæng og væltede rundt i haven. Den egentlige årsag til håndgemænget kender Nordsjællands Politi endnu ikke. Tilsyneladende har der igennem et halvt års tid været en strid mellem ejer og udlejer - en strid, som er endt i civilretten.

Det var under en ophedet diskussion mellem de to tidsdag eftermiddag, at den 51-årige pludselig fremdrog en stor køkkenkniv, som han stak sin udlejer med.

Udlejerens kone tilkaldte klokken 16.33 Nordsjællands Politi som kom og anholdt den 51-årige, som nu sigtes for vold.