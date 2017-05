Retten i HIllerød har idømt en nu 35 årig mand seks måneders fængsel for at have haft sex med en 14-årig pige tilbage i 2009 i Frederikssund og for at have været i besiddelse af børneporno. Foto: Allan Nørregaard

Dømt for sex med pige og børneporno

11. maj 2017

En domsmandsret i Hillerød har idømt en nu 35-årig mand seks måneders fængsel for at have haft sex med en 14-årig pige i Frederikssund i perioden fra juni 2008 til marts 2009, mens han var 26 og 27 år, og for at have besiddet børneporno i 2016 i Frederikssund, skriver Frederiksborg Amts Avis.

I retten nægtede den 35-årige sig skyldig i at have overtrådt straffeloven i forhold til den unge pige.

Han tilstod at have været i besiddelse af pornografisk materiale på en computer og flere harddiske i form af 19 billeder og 18 filmsekvenser af personer under 18 år uden deres samtykke på en adresse i Frederikssund, da politiet opsøgte ham klokken 07.25 om morgenen den 3. februar 2016, oplyser specialanklager Martin Broms, Nordsjællands Politi.

- Retten dømte ham skyldig efter anklageskriftet, og han fik seks måneders fængsel, heraf blev tre måneder gjort betinget på vilkår om en prøvetid på to år, ligesom han skal betale 20.000 kroner i tortgodtgørelse til kvinden, fortæller Martin Broms.

Det var ifølge specialanklageren den unge kvindes mor, der i august 2015 anmeldte mandens seksuelle udnyttelse af datteren seks år tidligere, mens denne var mindreårig.

Den 35-årige har anket dommen, idet han vil frifindes for at have overtrådt loven i forhold til pigen, og hvis det ikke sker, mener han, at hele straffen bør være betinget, oplyser Martin Broms.