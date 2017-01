Se billedserie 68-årige Benthe Aagaard (t.v.) kærer meget om sine tænder. Hun har fået lavet en bro og flere fyldninger, men ellers er de stadig indtakte. Hun frekventerer sin tandlæge Birgitte Zehngraff Poulsen (t.h) tre gange årligt. Foto: Allan Nørregaard

Der er bid i Benthes tænder

Frederikssund - 11. januar 2017 kl. 06:15 Af Elias von Staffeldt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For 68-årige Benthe Aagaard har der altid været et stort fokus på tandsundhed. Lige fra barnsben har hun lært om vigtigheden af god tandpleje både derhjemme og i skolen, skriver Frederiksborg Amts Avis.

I 1972 blev der indført systematisk og gratis tandundersøgelser for unge under 18. I 1972 var Benthe Aagaard 24 år, og selvom hun ikke er en del af den generation, der er vokset op med de gratis tandundersøgelser, har hun altid tænkt over og fået indpodet vigtigheden af god tandpleje.

- Jeg er blevet opdraget til at passe på mine tænder. Jeg har altid fået at vide, at jeg har rimelig stærke tænder, og jeg er meget bevidst om, at mine tænder er pæne, og jeg betaler gerne for det. Det er jo godt givet ud, siger Benthe Aagaard, der trods sine stærke tænder alligevel havde en uheldig episode med et bolsje for nogle år siden, der medførte, at hun måtte have lavet en bro i munden.

- Den fik jeg lavet for fem år siden, og så fik jeg lavet en stærkere erstatning for et års tid siden. Jeg har fået opereret et stykke rod ud af kæben. Det koster mange tusind kroner at få lavet en bro, men mine tænder er vigtige for mig, forklarer Benthe Aagaard.

