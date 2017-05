Dele af »hagen« bliver byggeplads

Vejdirektoratets entreprenør er i gang med at sætte hegn op omkring arbejdsarealet langs vejen for på den måde at afskærme sommerhusområdet fra byggepladsen, og langt størstedelen af arbejdskørslen holdes indenfor byggepladsen og traceet af den kommende motortrafikvej.

For at sommerhusfolket fortsat kan komme ned til kysten på nordsiden af Tørslev Hage etablerer entreprenøren en lille sti mellem Kystvej og fjorden tættest på byggehegnet.

Da indhegningen går helt ned til vandlinjen, betyder det, at det ikke længere vil være muligt at gå langs kysten der, hvor højbroen skal bygges.

Hegnet sættes op for at sikre en så høj sikkerhed som muligt i forbindelse med anlæg af den kommende fjordforbindelse og for at mindske generne fra arbejdet for beboerne på Tørslev Hage.