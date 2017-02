De gode læringstakter skal fortsætte

Børnehuset Mariendals deltagelse i et 20 uger langt forskningsprojekt, Leg og Læring, om styrkelse af vuggestuebørns kompetencer har været en så stor succes, at personalet i vuggestuen i Frederikssund nu har besluttet at fortsætte dele af arbejdet, selv om projektet er afsluttet. Det fortæller pædagogisk leder Lykke Verup til Frederiksborg Amts Avis.

- Ud fra de forskellige temaer indøvede vi forskellige ting, som styrkede børnenes kompetencer. I en matematiksammenhæng kunne det være længdemål: hvad er kort, og hvad er langt, og for at udvide deres ordforråd arbejdede vi meget systematisk med »fokusord«. Det kunne være ved, at vi brugte en bold, som vi altid ville have sagt var rund, og den kan hoppe. Nu koblede vi for eksempel ordet »prikker« på, fordi bolden havde prikker. Ved at vi bevidst arbejdede med hele tiden at bruge ordet »prikker« i en relevant sammenhæng, opnåede børnene en forståelse af ordet, forklarer Lykke Verup.