Se billedserie Dawit Kibrom er lykkelig over sit nye job. Her ses han sammen med sin chef Steffen Sørensen. Foto: Allan Nørregaard

Dawit har fundet lykken på fuld tid

Frederikssund - 19. juli 2017 kl. 04:28 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

31-årige Dawit Kibrom fra Eritrea er en glad mand. Og stolt ikke mindst. Han har nemlig lige opnået det, han så længe har stræbt efter.

Den 16. januar begyndte han at arbejde i Netto i Skibby i en løntilskudsstilling, men den er nu skiftet ud med et ganske normalt 37-timers job, skriver Frederiksborg Amts Avis

- Det er svært at være uden arbejde. Man bliver stresset, og man mangler noget at lave. Man sidder bare hjemme, så jeg er meget glad for, at jeg har fast arbejde nu. Det er rigtig dejligt at tjene sine egne penge. Det giver mig også flere penge, så jeg bedre kan klare mig nu, siger Dawit Kibrom, som flygtede til Danmark fra sit hjemland for tre år siden.

I Eritrea var han lærer, men det har ikke været let for ham at finde et nyt job.

- Jeg skrev mange ansøgninger, som jeg gik rundt og delte ud, og heldigvis lykkes det mig at få et job. Mange af mine venner, fortæller, hvor svært de har ved at finde et, så jeg har været meget heldig, og jeg er meget taknemmelig, for det er svært at få job i Danmark, når man ikke er god til sproget, siger Dawit Kibrom.

Butikschef Steffen Sørensen var ham, der i første omgang sagde ja til at ansætte Dawit, og det har han ikke fortrudt.

- Dawit arbejder virkelig hårdt. Han har lige skulle vænne sig til den danske arbejdskultur, hvor man godt kan sludre et minut eller to eller lige gå ud og tage en tår at drikke. Vi skal nærmest diktere, at Dawit skal holde en pause, siger Steffen Sørensen.

Læs hele historien i Frederiksborg Amts Avis onsdag den 19. juli.