Frederikssund Kommunes formand for Sundhedsudvalget Jesper Wittenburg (S) regner med, at den nye landsdækkende spørgeskemaundersøgelse om sundhed vil vise, at mange har kvittet tobakken i kommunen siden sidste sundhedsundersøgelse. Foto: Elmer Madsen

Send til din ven. X Artiklen: Danskernes sundhedsprofil skal tegnes Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Danskernes sundhedsprofil skal tegnes

Frederikssund - 04. februar 2017 kl. 10:11 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvordan har du det? Det spørgsmål vil 2450 tilfældigt udvalgte borgere i Frederikssund Kommune modtage i deres e-boks eller i deres postkasse i disse dage. Spørgsmålet stammer fra en spørgeskemaundersøgelse, som vil blive sendt ud til godt 300.000 borgere over 16 år i hele Danmark, og besvarelserne skal hjælpe med at styrke fremtidens fundament for vores sundhed, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Hvordan synes du, at dit helbred er? Får du søvn nok til at føle dig udhvilet? Bruger du e-cigaretter? Cykler/går du på arbejde? Spørgsmål som disse vil sammen med en lang række andre stå i spørgeskemaet fra undersøgelsen »Hvordan har du det«, som skal kortlægge danskernes sundhedsprofil.

Svarene skal blandt andet give kommunen en dybere indsigt i danskernes sundhed og trivsel, og det skal bidrage til mere målrettet forebyggelse og bedre planlægning af fremtidige sundhedstilbud i kommunerne og på regionens hospitaler.

Borgerne i Frederikssund Kommune er tidligere blevet spurgt om deres sundhedstilstand i regionale undersøgelser i henholdsvis 2008, 2010 og 2013. De viste store sociale forskelle på tværs af de 29 kommuner i hovedstadsområdet.

- I Frederikssund Kommune var vi blandt dem, der røg mest, var de dovneste og de fedeste. Det farligste er rygning, og derfor satte vi ind dengang med rygestopkurser. Jeg er sikker på, at undersøgelsen vil vise, at der er blevet færre rygere idag, siger Jesper Wittenburg, som nævner, at nye indsatsområder for eksempel kan være højt blodtryk, forhøjet kolesterol og kost.

Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed står bag undersøgelsen i Region Hovedstaden, og den basisviden om danskerne, som undersøgelsen giver, kan ikke vurderes højt nok, siger læge og professor Torben Jørgensen, chef for Forskningscenter for Forebyggelse, i en pressemeddelelse.

- Det er information, som vi ikke kan få på andre måder, og som er helt afgørende for prioriteringen i vores sundhedsvæsen, påpeger han.

Resultaterne fra undersøgelsen bliver samlet i rapporten »Sundhedsprofil for region og kommuner 2017«, som udkommer i marts 2018.