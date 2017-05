Dansk cykeltur udfordrede spaniere

29 unge fra det spanske gymnasium Ies La Serna i Fuenlabrada nær Madrid er i disse dage på udvekslingsophold hos elever fra Frederikssund Gymnasium sammen med to lærere. Søndag tog de danske værter deres gæster med på en udfordrende 17-18 kilometer lang cykeltur til Vikingebopladsen i Frederikssund, genbrugspladsen i Over Dråby og til parken ved Jægerspris Slot, skriver Frederiksborg Amts Avis.

På genbrugspladsen i Over Dråby skulle de danske unge som led i et fællesprojekt om bæredygtighed vise deres nye venner rundt og fortælle, hvordan vi sorterer alt fra batterier til haveaffald.

For de danske unge er det helt normalt at cykle rundt i lokalområdet. Men for spanierne var det temmelig uvant, og fem piger måtte køres i biler, fordi de enten ikke kunne cykle, ikke turde eller havde en skade, så de ikke var i stand til at gennemføre på to hjul.