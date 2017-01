Se billedserie En lastvogn transporterer big baller med træflis ud på den midlertidige dæmning, der er ved at blive bygget ud i Roskilde Fjord fra Tørslev Hage, så boremaskine kan komme til på lavt vand. Foto: Maj-Britt Holm

Dæmning ud i fjorden til bundprøver

Frederikssund - 14. januar 2017 kl. 10:31 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvad gør man, når der er så lavvande, at man ikke kan sejle en pram tæt på kysten og tage bundprøver til en højbro over Roskilde Fjord, men heller ikke kan køre maskiner gennem vandet? Man bygger simpelthen en midlertidig dæmning af træflis, der kan fjernes igen.

Det er teknikken, som det rådgivende firma Swecos underentreprenør Entreflex A/S fra Hedehusene benytter ud for Tørslev Hage, hvor de siden juletid har arbejdet på at bygge en flisdæmning, som skal gå omkring 200 meter ud i Roskilde Fjord. Formålet er, at Sweco derfra kan gennemføre de geotekniske boringer tættest på land. Ved at undersøge fjordbundens bæreevne kan man afgøre, hvor de 16 betonpiller, der skal bære højbroen, skal placeres.

Dæmningen består af træflis i big bags. Der skal bruges 1.200-1.500 kubikmeter, og oven på disse big bags lægges jernplader, som boremaskinerne kan køre på.

- Det er en fleksibel løsning, der har været benyttet ved byggeriet af Silkeborg-motorvejen, hvor man skulle hen over vådområder. Flisdæmningen er let at etablere og let at fjerne igen, siger Henrik Vincentsen, projektleder i Vejdirektoratet.

Der er lagt metalplader på det sidste stykke af Gammel Færgegårdsvej for at beskytte vejen mod den tunge kørsel. Så snart entreprenøren er færdig med de geotekniske undersøgelser, fjernes pladerne igen. Hvis vejret arter sig uden for megen blæst, forventer Vejdirektoratet, at det sker i slutningen af januar, og at det europæiske joint venture, der er totalentreprenør på fjordforbindelsen, Rizzani de Eccher fra Italien, Besix fra Belgien og Acciona Infraestructuras fra Spanien, etablerer byggeplads på den østlige side af fjorden omkring den 1. marts.