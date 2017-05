DF's retspolitiske ordfører på visit

- Aftenen startede med, at Peter Kofod Poulsen fortalte om sit arbejde på Christiansborg og om de aktuelle sager, han arbejder med. De mange deltagere, der var tilstede, benyttede sig efterfølgende rigt af muligheden for at stille spørgsmål, så der var en livlig og lærerig debat. Desuden deltog Glen Madsen, der er folketingskandidat i Frederikssundkredsen. Mange brugte lejligheden til at få en snak med ham også. En meget positiv og velbesøgt aften, som giver bestyrelsen mod på at planlægge flere arrangementer fremover, fortæller Inge Messerschmidt, formand for DF's lokalbestyrelse, i en pressemeddelelse om arrangementet.