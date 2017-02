Se billedserie Dansk Folkeparti i Frederikssund stiller med seks kandidater til kommunevalget. Fra venstre: Tobias Weische, Inge Messerschmidt, Andreas Brøsen, Gert Madsen, Lars Thelander Bostrøm og Kasper Andersen.

DF vrager sin egen viceborgmester

Frederikssund - 10. februar 2017 kl. 05:10 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lars Thelander Bostrøm er valgt som ny spidskandidat for Dansk Folkeparti i Frederikssund, mens partiets viceborgmester Kasper Andersen er forvist til en 4. plads, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det er resultatet efter Dansk Folkepartis opstillingsmøde, hvor der var 11 stemmeberettigede, onsdag aften forud for kommunevalget til november.

- Jeg er utrolig glad for, at jeg er blevet valgt som ny spidskandidat, og jeg er meget beæret og stolt over det. Jeg vil jo gerne stå i spidsen for partiet, og det var mig, der så blev valgt, siger 54-årige Lars Thelander Bostrøm, der blev valgt ind som ny i Frederikssund Byråd ved kommunevalget i 2013 med 163 personlige stemmer.

På byrådsmødet i januar var der dyb splittelse i Dansk Folkepartis gruppe, hvor Lars Thelander Bostrøm og Inge Messerschmidt var imod en beslutning om at bruge ledige boliger på Saltsøvej i Skibby til midlertidige flygtningeboliger, som Kasper Andersen stemte for sammen med de øvrige i byrådet.

- Jeg har ikke lagt skjul på, at en af de ting, jeg gerne vil, er at få vores flygtninge spredt lidt mere ud i hele kommunen i stedet for, at to tredjedele af dem i dag bor i Skibby, påpeger den nye spidskandidat, som oplyser, at der nu arbejdes intenst på at samle holdet til en enig gruppe.

Det kom bag på Kasper Andersen, at han ikke fik opbakning til fortsat at stå i spidsen for Dansk Folkeparti i Frederikssund.

- Det er min opfattelse, at der var lavet en aftale, og jeg kender ikke grunden til det. Men det er demokratiets spilleregler, konstaterer en skuffet Kasper Andersen, der har siddet i byrådet i otte år for Dansk Folkeparti og som overtog posterne som partiets gruppeformand og viceborgmester, da hans eks-kone folketingsmedlem Pia Adelsteen trak sig fra byrådet og flyttede til Jylland i foråret 2014.

Som nummer to på Dansk Folkepartis opstillingsliste blev Inge Messerschmidt, mor til den kendte EU-politiker Morten Messerschmidt, valgt, mens 19-årige Tobias Weische blev nummer tre, Gert Madsen nummer fem og Andreas Brøsen nummer seks.