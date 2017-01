Inge Messerschmidt er rørt over den opbkning, hun har fået fra sit parti, efter hendes søn blev overfaldet. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: DF går på gaden for at sige nej til vold Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DF går på gaden for at sige nej til vold

Frederikssund - 21. januar 2017 kl. 08:29 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lørdag den 28. november går en større skare af medlemmer af Dansk Folkeparti på gaden i Frederikssund. Det gør de for at vise, at de står sammen mod politisk motiveret vold, skriver Frederiksborg Amts Avis. Gadekampagnen er en reaktion på overfaldet på Morten Messerschmidts lillebror, som fandt sted i Jernbanegade i november sidste år.

Bag initiativet står medlem af lokalbestyrelsen i Brøndby, Lotte Marnow.

- Da jeg hørte om overfaldet, tænkte jeg bare, det kan simpelthen ikke være rigtigt, at man som lillebror til en politiker skal udsættes for vold. Et sådan politisk motiveret overfald er ganske utilgiveligt. Hvorfor skal man som familiemedlem blandes ind i en sag, som man ikke har noget med at gøre, siger Lotte Marnow.

Fredag havde Lotte Marnow fået tilsagn fra i alt 36 medlemmer af partiet, der alle har lovet at bakke op om arrangementet.

Blandt dem er Christiansborg-politikere som Kim Christiansen, Poul Erik Messmann, Martin Henriksen og Pia Adelsteen, der tidligere har siddet i byrådet i Frederikssund.

Fra Inge Messerschmidt, mor til overvaldsofferet, lyder en stor tak for initiativet.

- Jeg er meget beæret og stolt over, at mit parti bakker op, og vi kan stå sammen i sådan en situation. Det kunne jo også lige så godt være sket for en af de andre i partiet, siger Inge Messerschmidt, der også selv vil være til stede ved arrangementet.

Overfaldet er fortsat uopklaret, og Nordsjællands Politi har foreløbigt sat sagen i bero.