Ulla Hegelund (yderst til venstre), Marianne Hedegaard og Inge Messerschmidt (yderst til højre) drøftede situationen på Nordhøj 2. Foto: Casper Suk Thorlacius

DF-formand står ved sin bekymring

Frederikssund - 14. juli 2017 kl. 04:32 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det har ikke ændret ved min holdning, men jeg er da blevet klogere. Sådan lød det fra formand for Dansk Folkeparti i Frederikssund, Inge Messerschmidt, efter hun onsdag var inviteret på kaffe i de midlertidige flygtningeboliger på Nordhøj 2 i Skibby.

Invitationen havde hun fået af Marianne Hedegaard og Ulla Hegelund, som er blandt de cirka 10 frivillige, som dagligt hjælper de omkring 25 flygtninge, som pt. bor på adressen.

Anledning var, at begge parter i den forgangne uge havde skrevet debatindlæg i Frederiksborg Amts Avis, hvor de gav udtryk for henholdsvis bekymring og begejstring over flygtningenes tilstedeværelse.

Marianne Hedegaard og Ulla Hegelund havde derfor inviteret Inge Messerschmidt på kaffe og dialog.

- I tiden op til, at flygtningene skulle flytte ind, blev der skrevet mange læserbreve, og nogle af dem i en ikke særlig rar tone. Nu er der gået et år, hvor der ikke har været nogle problemer med beboerne, og vi blev faktisk en anelse stødt over det, du skrev, forklarede Marianne Hedegaard til Inge Messerschmidt.

- Jeg er selvfølgelig rigtig glad for, at det er gået rigtig godt med de beboere, som er her nu. Men min pointe er, at vi ikke aner, hvem de næste bliver. Det er det, jeg er bekymret over, lød svaret.

Efter godt en times snak frem og tilbage skiltes de tre efter det, de alle betegnede som et vellykket møde.

- Det har været fedt at se det, som vi politikere ofte taler om. Jeg har ikke været her før, så det var rigtig interessant. Jeg synes, jeg har fået svar på en masse spørgsmål, men det ændrer ikke på, at jeg fortsat er meget kritisk. Jeg kan frygte, at der for eksempel flytter en gruppering på fem-seks stykker ind, som ikke nødvendigvis vil opføre sig, som de, der bor her nu, gør, sagde Inge Messerschmidt.

Ulla Hegelund og Marianne Hedegaard var efterfølgende også godt tilfreds med mødet.

- Først og fremmest er vi rigtig glade for, at du (Inge Messerschmidt, red.) ville komme. Det er altid rart at mødes og tale sammen. Vores forventning var heller ikke at få dig til at ændre holdning, men mere at oplyse om, hvad vi laver her, og fortælle om, hvordan det er gået, sagde Ulla Hegelund.

- Jeg kan godt forstå din bekymring, men jeg har svært ved at forestille mig, at det kommer til at gå, som du frygter. For det første sker der en løbende fraflytning i takt med, at beboerne får lejlighed. Derfor har vi sjældent mange ledige værelser, så jeg kan ikke se, at der kan flytte grupper på flere ind på én gang. Desuden er vi meget opmærksomme på, at vi skal kontakte kommunen, som har ansvaret for beboerne, hvis vi observerer noget, som går den gale vej. Derfor kan jeg ikke forestille mig, at det skulle kunne nå at udvikle sig i en negativ retning, før der blev taget hånd om det, supplerede Marianne Hedegaard.