Frederikssund Kommune vil indrette fem midlertidige flygtningeboliger på Saltsøvej 7. Beslutningen splitter Dansk Folkepartis gruppe i byrådet. Foto: Maj-Britt Holm

Send til din ven. X Artiklen: DF dybt splittet i flygtningesag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DF dybt splittet i flygtningesag

Frederikssund - 27. januar 2017 kl. 04:32 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skal adressen Saltsøvej 7 ved siden af børnehaven Tumlebo i Skibby indrettes til midlertidige boliger for flygtningefamilier? Ja, mener 241 medlemmer af byrådet, herunder også gruppeformand for Dansk Folkeparti og formand for Velfærdsudvalget, Kasper Andersen. Nej mener hans to partifæller Inge Messerschmidt og Lars Thelander Bostrøm ifølge Frederiksborg Amts Avis.

Det står klart efter onsdagens byrådsmøde, hvor spørgsmålet blev drøftet af politikerne. Her gav både Inge Messerschmidt og Lars Thelander Bostrøm klart udtryk for, at de begge synes, adressen er uegnet til at huse flygtninge.

- Jeg mener, man bør stoppe op, for det er bare ikke i orden at placere flygtninge så tæt på en børnehave. Hvem er disse mennesker. Det aner vi ikke, sagde Inge Messerschmidt.

- Jeg er enig med Inge. Det er forkasteligt. Vi ender med en ghettodannelse, fordi vi allerede har så stor en del af vores flygtninge i Skibby. Det er ikke godt for integrationen, og jeg mener man bør sprede dem mere, sagde Lars Thelander Bostrøm.

Dermed kunne man fristes til at tro, at det var partiets holdning til den sag, men Kasper Andersen lagde ikke skjul på, at han var dybt uenig med sine partifæller.

- Jeg vil stemme ja til forslaget. Vi skal huske, at der kun er tale om midlertidige boliger og ikke permanente, så der bliver ikke tale om den ghettodannelse, der er frygt for. Midlertidige boliger har til formål at spare penge i forhold til kro- og hotelophold, og det er der fornuft i, sagde Kasper Andersen.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis fredag den 27. januar.