Cykelløb gav 62.000 til klubkassen

Selv om beløbet, der blev indsamlet torsdag, var lidt lavere, end det plejer at være, var der alligevel glæde at spore blandt arrangørerne.

- Vi var lidt over 40 med i år, og det er lidt færre, end der plejer at være med, siger hun og tilføjer, at en far til en af klubbens ungdomsspillere alene kørte over 20.000 kroner ind til klubben.