Centermanager i Sillebroen Shopping, Stig Bergdahl, ser tilbage på et godt 2016. Foto: Allan Nørregaard

Chefen vil fortsætte godt år i Sillebroen

Frederikssund - 23. december 2016 kl. 07:04 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Centermanager i Sillebroen Shopping i Frederikssund, Stig Bergdahl, ser tilbage på 2016 med en god smag i munden.

For året, der nu går på hæld, har budt på en stigning i antallet af kunder, der har besøgt centret i 2016, og den tendens arbejder Stig Bergdahl nu på at bygge videre på i det kommende år.

- Vi ligger i index 106 svarende til 200.000 flere besøgende i 2016, hvilket svarer til en seksprocentsstigning sammenlignet med året før. Jeg tror, det hænger sammen med, at vi er gode til at sikre en høj attraktionsværdi i centret, forstået på den måde, at vi er gode til at afdække de behov, som kunderne har, når de vælger at handle i et center som vores, siger Stig Bergdahl og tilføjer:

Den verserende julehandel går nu ind i sin afsluttende fase, som Stig Bergdahl forventer vil give ekstra travlhed i centrets butikker.

- Egentlig er det lidt tidligt at gøre status, for der bliver altid tryk på de sidste dage op til jul. Det er dér, kunderne vil være sikre på at stå med deres gave i hånden, og måske ikke tør satste på at bestille over nettet. Så går de ud i butikkerne i stedet, siger han, der oplyser, at julehandlen i år ligger tæt på samme niveau som sidste år.

- Målt på antallet af kunder i december ligner 2015 og 2016 hinanden med en forventet lille stigning mod de 350.000 besøgende i december i år. Kunderne har særligt handlet smykker og ure, tøj-, sports- og fritidsudstyr samt fødevarer, siger Stig Bergdahl.

Centermanageren fortæller desuden, at han allerede nu har flere konkrete idéer til, hvordan han kan fortsætte den positive udvikling i det kommende år.

- Vi skal fortsat forsøge at tilpasse os kundernes adfærd og ønsker. De vil have så meget som muligt samlet ét sted. Vi arbejder helt konkret på at få et fitnesscenter ind. Vi har muligheder for at se på interne rokader, så vi får plads til de kvadratmeter, et fitnesscenter vil kræve, siger Stig Bergdahl, der også håber, at man igen kan få en elektronik forhandler med i folden, så forbrugeren i Frederikssund såvel som i oplandet kan få dækket sine behov.