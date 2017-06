I 2015 arrangerede Anja Bisp Pedersen en demonstration til fordel for cykelstien. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Byrådsmedlem: - sti uden asfalt er løftebrud Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Byrådsmedlem: - sti uden asfalt er løftebrud

Frederikssund - 27. juni 2017 kl. 15:11 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Er borgmester i Frederikssund Kommune John Schmidt Andersen (V) og formand for Teknisk Udvalg Tina Tving Stauning (S) ved at begå løftebrud i sagen om cykelstien til Kulhuse? Ja, mener Tom Lysgaard, byrådsmedlem for Borgernes Liste. Både borgmester og udvalgsformands afviser blankt.

Sagen er opstået, efter Tom Lysgaard søndag skrev følgende på Facebook:

- Borgmesteren har været i Kulhuse. Anja Bisp Pedersen fortæller nu, at der anlægges en grussti til Kulhuse, og at der ikke er nogen tidshorisont på hvornår der kommer asfalt på. Det er klokkeklart løftebrud. Vi sidder ikke i et forhandlingslokale, og afsætter millioner til en grussti. Jeg vil nu skrive til formanden for teknisk udvalg Tina Tving Stauning, og bede om en forklaring. Hvad er det for ledelse, vi har i øjeblikket i kommunen. Hvor svært kan det være, at få det effektueret. #løftebrud

Anja Bisp Pedersen bor ved Skoven Kirke og har længe kæmpet for en cykelsti til Kulhuse. Det er via hende, Tom Lysgaard har fået oplysningerne, som nu vækker hans interesse.

Selv siger byrådsmedlemmet til Frederiksborg Amts Avis.

- Jeg vil spørge formanden for Teknisk Udvalg om, hvad der foregår. Jeg har fået det indtryk, at man nu vil lave cykelstien i ét hug og lave den som en grussti uden en tidshorisont over, hvornår der bliver lagt asfalt på. Det er ikke det, vi har aftalt under budgetforhandlingerne. Der er noget, der ikke hænger sammen, for det er ikke det, Borgernes Liste har sagt ja til, siger Tom Lysgaard.

John Schmidt Andersen siger til avisen, at han ikke kan genkende beskyldningerne om løftebrud.

Det kan Tina Tving Stauning heller ikke.

- Jeg forstår ikke Toms brug af ordet løftebrud. Så må det være, fordi han har lovet sin vælgere noget andet, siger Tina Tving Stauning og tilføjer:

- Der er afsat 10,8 millioner over de næste fire år ved vores seneste budgetforhandlinger. Det er et meget stort projekt, som vi allerede nu er i gang med. Vi kunne vælge at lægge asfalt på, men så kun kunne lave en halv cykelsti. Nu går vi i gang med hele cykelstien, som bliver lavet med grus til at begynde med siger Tina Tving Stauning.