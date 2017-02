Byrådsmedlem drejer nøglen om

Se billedserie Byrådsmedlem Lars Thelander Bostrøm lukker sin antikvitetsbutik i Østergade i Frederikssund. Foto: Allan Nørregaard

Frederikssund - 14. februar 2017 Af Mai Christensen

-Jeg tog en chance, og selvom det har givet et massivt underskud, så har det været som en ferie for mig. Butikken har været mit eget museum. Drømmen var at blive ved, indtil jeg skal på pension, men jeg savner at undervise.

Sådan lyder det fra byrådsmedlem Lars Thelander Bostrøm, der på lørdag den 18. februar for sidste gang åbner dørene til sin antikvitetsbutik »Bostrøm Antiques« i Østergade i Frederikssund. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Dermed tager Dansk Folkepartis spidskandidat i Frederikssund konsekvensen af et svigtende salg, og det er planen, at han skal vende tilbage til livet som folkeskolelærer i blandt andet samfundsfag og historie. Lokalpolitikeren har dog ikke et nyt job på bedding.

At lokalpolitikeren lukker sin butik i Frederikssund betyder dog ikke, at han vinker helt farvel til livet som antikvitetshandler. Lars Thelander Bostrøm rykker nemlig sine historiske fund til Hyllestedvejen 4 i Over Dråby, hvor han sammen med fire andre sælger antikviteter i weekenden.

-Jeg vil ikke kalde det en butik, men et loppemarked, hvor jeg kommer med mine ting. Jeg kan ikke slippe det med at handle. Så hvis jeg kan kombinere det at undervise med at handle, er det perfekt, siger byrådsmedlemmet.

Læs hele historien i Frederiksborg Amts Avis tirsdag den 14. februar.