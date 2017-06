Se billedserie AP Pensions administrerende direktør Bo Normann Rasmussen (t.v.) og Frederikssunds borgmester John Schmidt Andersen (V) besegler aftalen om en milliardinvestering i Vinge Centrum til ære for medierne. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Byggestart i Vinge til efteråret

Frederikssund - 24. juni 2017 Af Maj-Britt Holm

En ny by, man ikke kender magen til i Danmark, vil fra efteråret begynde at skyde op på en næsten bar mark mellem Frederikssund og Ølstykke, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det sker med en aftale, der blev underskrevet fredag under et pressemøde i pavillonbygningen på Dalvejen 3. Aftalen indebærer, at Frederikssund Kommune sælger byggeretter til 150.000 etagemeter byggeri i op til otte etagers højde i Vinge Centrum samt opførelsen af en ny S-togsstation til AP Pension med MT Højgaard som entreprenør.

Der bliver tale om investeringer for op imod en milliard kroner, og der skal bygges både ejer- og lejeboliger, erhvervslejemål, detailhandel og byggeri til offentlige formål, blandt andet et kulturcenter, et børnehus, en ny skole samt et senior-resort og friplejehjem.

- Det er point of no return, og nu er der ingen vej tilbage, fastslog en virkelig glad og stolt - og nok også lidt lettet - Frederikssund-borgmester John Schmidt Andersen (V), da alle parterne havde skrevet under på kontrakten med journalister, erhvervsfolk og andre branche-interesserede som »vidner«.

AP Pensions administrerende direktør Bo Normann Rasmussen er stolt over, at pensionsselskabet indgår i en langstrakt aftale med Frederikssund Kommune om udviklingen af Vinge Centrum.

- At vi i AP Pension har valgt at investere i virkeliggørelsen af visionen om Vinge skyldes dels, at vi har mulighed for at sætte vores præg på noget særligt - nemlig en helt ny og nyskabende by. Dels at vi i et langsigtet samarbejde med kommunen sikrer vores kunder solide afkast over de næste mange år, forklarer han.

Koncerndirektør hos MT Højgaard, Jesper Nordby, oplyser til Frederiksborg Amts Avis, at selskabet tager fat på projektering af de omfattende byggerier på mandag, og at han forventer at stikke spaden i jorden omkring den 1. september.

- I første omgang skal vi etablere byggeplads, byggemodne og lave veje i området. Vi skal ind i 2018, før vi ser byggerier skyde op, fortæller han.