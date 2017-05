Butiksejere glæder sig over nyt initiativ

Torben Hansen fra Torben Hansen Sport og af flere omgange råbt vagt i gevær, og han har for nyligt på eget initiativ sat en ugentlig lørdagskonkurrence i gang for at trække kunder til midtbyens butikker.

- Det er altid dejligt, når nogen tager et initiativ, og vi glæder os og håber, at de lokale borgere vil støtte initiativet ved at komme ned i gaden, siger Tina Larsen, som oplyser, at hun vil stille borde ud med tilbudsvarer, ligesom der vil være mulighed for et slag bordtennis foran butikken.