Buslinje kan få sparekniven

Buslinje 65 E mellem Skibby og Hillerød Hospital kan efter mindre end et år, allerede risikere at blive nedlagt. Region Hovedstaden skal spare penge, og antallet af passagere har været skuffende, mener man. Derfor skal regionens trafik-og miljøudvalg træffe en beslutning om, hvorvidt buslinjen skal have dødsstødet.

Frederikssund - 03. januar 2017 kl. 05:17 Af Elias von Staffeldt

Den 28. marts 2016 rullede buslinje 65 E for første gang ud på ruten fra Bymidten i Skibby til Hillerød Hospital til stor glæde for især borgerne i Hornsherred. Men allerede nu, kun ni måneder senere, kan det være slut, før det overhovedet rigtigt kom i gang, srkvier Frederiksborg Amts Avis.

I hvert fald barsler Region Hovedstaden med at nedlægge ruten - en sag som Miljø- og Trafikudvalget i Region Hovedstaden skal tage endegyldigt stilling til på sit møde den 17. januar.

Buslinje 65 E blev lanceret med det formål at bringe især studerende til uddannelsesinstitutioner i Frederikssund og Hillerød på under en time, men på grund af besparelser og skuffende passagertal har administrationen i Region Hovedstaden altså nu lagt sagen til behandling i regionens miljø- og trafikudvalg.

Udvalgets formand Jens Mandrup (SF) var ikke klar over, at der skulle tages stilling til en nedlæggelse af buslinjen, før han blev forelagt sagen af Frederiksborg Amts Avis.

- Det er jeg ikke blevet informeret om, men jeg synes ikke, at det er en god idé. Bussen opfylder jo et behov, og jeg synes, man skal give den en chance. Den har kørt så kort tid, så det er et meget lille grundlag og lige forhastet nok. Det er umiddelbart ikke noget, jeg kommer til at stemme for, siger Jens Mandrup.

I Frederikssund Kommune får regionens planer heller ikke en positiv modtagelse. Formand for Teknisk Udvalg Tina Tving Stauning (S) er ikke glad ved udsigten til at buslinje 65 E kan risikere at blive nedlagt, og derfor har hun også valgt at skrive et høringssvar for at give sit besyv med.

- Det er fuldstændig galimatias. Det er en helt ny bus, og det er den forbindelse, vi har ønsket i årevis. Hvis vi vil have vores unge i Hornsherred til at tage en uddannelse, så skal der også være en bus, der gør det nemt for dem. Vi har brug for den bus, og jeg håber vitterligt ikke, at regionen nedlægger den, siger Tina Tving Stauning.

Læs mere om sagen i Frederiksborg Amts Avis tirsdag den 3. januar.