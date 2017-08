Brobyggeri kaster job af sig

En kerne i byggeriet af Kronprinsesse Marys Bro over Roskilde Fjord ved Frederikssund er, at kommende job skal foregå under fair vilkår. Ifølge konsulent hos fagforbundet 3F, Niclas Bannebjerg Nanboe, betyder det, at alle virksomheder skal have en tiltrædelsesoverenskomst som minimum. Lige nu er 60 ud af 100 ansatte organiseret i 3F, og tallet ventes at stige. Visualisering: Vejdirektoratet