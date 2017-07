Se billedserie Adgangen til sommerhusområdet Tørslev Hage vil fra onsdag den 5. juli ske fra Svanevænget, og så går entreprenøren i gang med at grave ud til den nye trafikbro, som i fremtiden skal føre Gammel Færgegårdsvej over den kommende motortrafikvej til og fra Kronprinsesse Marys Bro. Visualisering: Vejdirektoratet

Brobyggeri giver ny vej til sommerhuse

Frederikssund - 04. juli 2017 kl. 16:37 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vejen Svanevænget bliver indgangen til sommerhusene på Tørslev Hage som følge af byggeriet af en ny bro over Roskilde Fjord, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Fjordforbindelsen Frederikssund oplyser på sin hjemmeside, at selskabets entreprenør er færdig med at lægge asfalt på den vestlige del af Gammel Færgegårdsvej og forlængelsen af Svanevænget.

Så fra onsdag den 5. juli vil adgangen til sommerhusområdet foregå via Svanevænget. Skal man syd for Gammel Færgegårdsvej, sker det via Svanestien, meddeler Fjordforbindelsen Frederikssund.

Når trafikken er flyttet, går entreprenøren umiddelbart derefter i gang med at grave ud til den nye trafikbro, som i fremtiden skal føre Gammel Færgegårdsvej over den kommende motortrafikvej til og fra Kronprinsesse Marys Bro.

Det spansk-belgisk-italienske selskab RBAI JV. A/S opfører Kronprinsesse Marys Bro og en del af projektets firesporede motortrafikveje øst og vest for Roskilde Fjord for Vejdirektoratet. Den nye fjordforbindelse skal efter planen åbne for trafik sidst i 2019.

Det koster cirka to milliarder kroner at opføre bro og veje, heraf betaler staten cirka 660 millioner kroner, mens resten opkræves hos brugerne over 40 år, svarende til i 2011-priser 14 kroner for en enkelttur for en personbil og 41 kroner for en lastvogn.